Ноль шансов для врага: бойцы полка ССО "Рейнджер" уничтожают оккупантов на Курщине (видео)

У противника нет никаких шансов, есть только серьезные потери.

В ССО показали эффектные кадры с Курщины.

Об этом сообщают ССО.

"На этом видео свежая боевая работа групп 6-го полка Рейнджера ССО на Курщине, которая досрочно завершила бесславный путь многих российских и северокорейских военных. У врагов нет шансов, когда вблизи Рейнджеры ССО", — говорится в сообщении.

Рейнджеры ССО комплексно уничтожают врагов на Курщине

Как сообщали аналитики ISW, Силы обороны Украины возобновили наступательные операции в Курской области 5 января. Они имеют тактические успехи, хотя также зафиксированы продвижения россиян.

Читайте также: