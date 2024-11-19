"Номенклатура КАБ расширяется": Коваленко о применении россиянами бомбы ОФЗАБ-500 с УМПК

Появилось первое документированное применение бомбы УФЗАБ-500 с УМПК. Это свидетельствует о том, что у окупантов расширяется номенклатура КАБов.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Появилось первое документированное применение бомбы ОФЗАБ-500 с УМПК

Площадь поражения значительно больше

Как отметил Коваленко, эти бомбы армия РФ по-прежнему применяли по территории Украины, но в свободно планирующей версии. Что касается УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), то об их применении информация появилась только в 2024 году, но документированного подтверждения не имела. Теперь же есть.

"Обломочно-фугасная зажигательная авиационная бомба – по своему названию она уже дает представление о том, с чем мы имеем дело. В большинстве случаев оказывает объемно-детонирующий эффект в воздухе, воздействуя по площади взрывным, осколочным и воспалительным эффектам", – пояснил он.

Принцип действия ОФЗАБ-500, продолжает Коваленко, заключается в детонации термобарического состава с последующей детонацией центральной схемы инициирования заряда с увеличенным меридиональным углом разлета осколков. Благодаря этому площадь поражения значительно больше других авиационных бомб подобного принципа действия. Содержит 250 кг воспалительной смеси и 37,5 осколочно-фугасного наполнения.

"Собственно, можно говорить, что еще одно средство поражения приспособлено под УМПК, точнее УМПК приспособлено под него. Номенклатура КАБ у россиян расширяется", – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 8 ноября один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова. В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами оказались люди, вспыхнул пожар.

Читайте также: