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- Украина
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"Номер люкс" в укрытии: бездомные в Одессе обустроили жилье прямо на остановке
Местные жители возмущены и требуют навести порядок: в случае реальной угрозы это укрытие не сможет спасти жизнь.
В Одессе на конечной остановке трамвая на Куликовом поле очевидцы обнаружили необычную «квартиру» прямо в мобильном укрытии.
Об этом пишет Культометр.
Там поселилась пара бездомных, которые обустроили себе полноценную квартиру со спальней, кухней и импровизированным туалетом — все в одном помещении.
В укрытии резкая вонь и десятки пустых бутылок из-под алкоголя, что свидетельствует о длительном проживании.
Очевидцы сообщают: укрытие фактически утратило свою функцию как защитный объект при воздушной тревоге.
Несмотря на это, ни один чиновник или ответственная служба до сих пор не отреагировали на ситуацию. Пара бездомных категорически отказывается покидать помещение.
Напомним, в Одессе мужчина, убегая от представителей территориального центра комплектования (ТЦК), ранил военнослужащего ножом.
Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего — доставили в отделение полиции.