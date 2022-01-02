Номер подтопило, потолок обвалился: украинец рассказал об "аде" во время отдыха в Египте

Персонал отеля оказался беспомощным из-за последствий непогоды.
На популярном курорте Шарм-эль-Шейх в Египте из-за тропического ливня подтопило номера в отеле. Также там исчезло электричество и обвалился потолок.
Об этом в Facebook написал украинский и крымскотатарский журналист Осман Пашаев.
По его словам, в Египте прошел мощный тропический ливень. Поэтому вода залила балконы во всех номерах.
"Высказывание "ад и Израиль" можно перефразировать в "ад и Египет". Вода в комнатах была по щиколотку, ей просто некуда стекать, потому что вся территория обложена плиткой. В вестибюле собралось много людей, на них обвалился гипсокартонный потолок", — написал Осман Пашаев.
В отеле также исчезло электричество, впоследствии оно появилось только в вестибюле. Персонал отеля оказался беспомощным из-за последствий непогоды.
"Чудеса египетской физики: вода течет сквозь электричество. Током пока никого не ударило", — добавляет Осман Пашаев.
Напомним:
-
В Египте в Хургаде 1 января прошла сильнейшая гроза с градом и снегом.
Читайте также:
- Теплая погода в Европе, фейерверки в Бразилии и неизменный хрустальный шар в Нью-Йорке: как мир встретил Новый год
- На исследовательской станции в Антарктиде произошла вспышка коронавируса
- Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля: полиция задержала 441 человека