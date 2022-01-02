Номер подтопило, потолок обвалился: украинец рассказал об "аде" во время отдыха в Египте

Номер подтопило, потолок обвалился: украинец рассказал об "аде" во время отдыха в Египте

Персонал отеля оказался беспомощным из-за последствий непогоды.

На популярном курорте Шарм-эль-Шейх в Египте из-за тропического ливня подтопило номера в отеле. Также там исчезло электричество и обвалился потолок.

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Об этом в Facebook написал украинский и крымскотатарский журналист Осман Пашаев.

По его словам, в Египте прошел мощный тропический ливень. Поэтому вода залила балконы во всех номерах.

Фото: Осман Пашаев, Facebook

"Высказывание "ад и Израиль" можно перефразировать в "ад и Египет". Вода в комнатах была по щиколотку, ей просто некуда стекать, потому что вся территория обложена плиткой. В вестибюле собралось много людей, на них обвалился гипсокартонный потолок", — написал Осман Пашаев.

В отеле также исчезло электричество, впоследствии оно появилось только в вестибюле. Персонал отеля оказался беспомощным из-за последствий непогоды.

"Чудеса египетской физики: вода течет сквозь электричество. Током пока никого не ударило", — добавляет Осман Пашаев.

Напомним:

В Египте в Хургаде 1 января прошла сильнейшая гроза с градом и снегом.

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