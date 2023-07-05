Номерные знаки и конная амуниция: какие странные вещи забывали пассажиры в поездах "Укрзализныци"

За первое полугодие 2023 года пассажиры " Укрзализныци " 4880 раз сообщали о потерянных вещах. Работники компании находят и возвращают владельцам 68% вещей, забытых в поездах во время путешествия.

Работники УЗ рассказали об удивительных находках.

Так, чаще всего пассажиры поездов забывают кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения и ключи.

"Наши самые "любимые" случаи – это забытые номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и – на первом месте – черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью", – рассказали в компании.

Работники железной дороги советуют перед завершением путешествия и выходом из поезда "проверить и пересчитать все обручальные кольца, горшки и капы, которые можно было случайно оставить в поезде".

Напомним, "Укрзализныця" может запустить прямой рейс из Киева в Берлин в сотрудничестве с чешской железнодорожной компанией.

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