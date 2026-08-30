ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше. 22 августа. Киев находился под дроново-ракетной атакой РФ. Последствия атаки фиксировались в трех районах столицы. Значительно повреждены около 20 жилых домов, школа, детская больница и детсад. Российские войска дважды атаковали беспилотниками торговый центр в Кривом Роге. В результате ударов погибли 16 человек, еще 130 пострадали, среди них 23 ребенка. 22 августа 2026 года. В Холодном Яру во дворе жилого дома похоронили людей, которых убили россияне. 22 августа 2026 года. Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву баллистикой. 23 августа 2026 года. Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих проиграла заключительный этап регулярного сезона «Бриллиантовой лиги» в Швейцарии. 24-летняя днепрянка прыгнула в Цюрихе на 1,96 м. Второй стала еще одна украинка — Ирина Геращенко. 24 августа 2026 года Украина отмечает День Независимости. Именно в этот день 1991 года Верховный Совет РСР принял Акт провозглашения независимости Украины, который стал определяющим событием в новой истории государства. 24 августа. В результате вражеской атаки поражены два торговых центра «Эпицентр» в Одессе. 24 августа. Президент Владимир Зеленский во время торжества ко Дню Независимости. 25 августа. Россияне нанесли ракетный удар по Харькову в результате которого погиб человек. 26 августа. Российские военные сбросили на город Краматорск Донецкой области семь авиабомб ФАБ-250. Правоохранители оказали помощь раненым и эвакуировали их в больницу. 26 июня. Российские войска нанесли повторный удар FPV-дроном по автоцистерне ГСЧС при ликвидации последствий российской атаки в Херсоне. Поврежден пожарный автомобиль. 26 июня. В результате российских авиаударов по Славянску погиб человек, еще 5 ранены. Из-за обстрелов повреждены 13 многоквартирных домов. 26 августа. Американский боксер Теренс Кроуфорд встретился с президентом Владимиром Зеленским и подарил ему собаку по кличке Фрея. 27 августа 2026 года. Оккупанты атаковали Киев беспилотниками, сообщалось о падении БпЛА и обломков в Голосеевском и Печерском районах. В результате обстрела зафиксированы повреждения, есть пострадавшие. 27 августа. В одном из районов Одессы возник пожар в частном жилом доме. Также повреждены фасад и окна рядом расположенных зданий. Психологи ГСЧС на месте оказали помощь 4 людям, среди них — ребенок. 28 августа. В Запорожье из-за вражеской атаки на территории одного из торговых центров произошло возгорание. Чрезвычайники ликвидировали пожар на общей площади около 14 тысяч кв. м. 28 августа. В Вишневом ликвидируют последствия ночной атаки российских войск, которая оставила по себе воронки во дворах и десятки поврежденных автомобилей. В результате удара сгорели 13 автомобилей, а в жилом доме выбиты окна и повреждены конструкции. 29 августа. Возле Киева в селе Милая продолжается тушение пожара после попадания российского дрона. Из-за этого перекрыта Житомирская трасса, весь город в дыму, в воздухе запах горелого. Власти области говорят о погибших и раненых. 29 августа чтим память погибших защитников и защитниц Украины, павших в борьбе за независимость и целостность Украины. 29 августа. На Одесчине из-за российского удара погиб человек, еще трое ранены. Кроме того, загорелось 8 грузовых автомобилей с продуктами питания, а также сухая трава рядом. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. 29 августа. В результате атаки российского БпЛА на территорию предприятия в селе Милая Бучанского района Киевской области возник пожар, после чего началась масштабная детонация. По последним данным, десятки погибших.