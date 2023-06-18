Оккупанты не соблюдают нормы ядерной безопасности на ЗАЭС: в ГУР сообщили о шантаже со стороны РФ

В то же время, несмотря на угрозы, Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины.

Так называемая агрессивная Московия продолжает тактику ядерного шантажа с использованием оккупированной Запорожской атомной электростанции, а также территории Беларуси, где возможно размещение российского ядерного оружия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время интервью Анастасии Катеринчук.

"Целый ряд норм и стандартов ядерной безопасности на ЗАЭС уже не обеспечивается оккупационными властями. То, что они все время производят с нашей Запорожской атомной станцией ― это ядерный шантаж: это и размещение там сил и средств, вооружение; это и осуществление рашистами обстрелов с территории и по территории ЗАЭС; это террор персонала электростанции и многие другие факторы", ― отметили в ГУР.

Шантаж на ЗАЭС и других оккупированных объектах критической инфраструктуры связан с российским сознанием, что с оккупированных территорий Украины рано или поздно придется забраться.

"Главное, что должен понять каждый украинец и весь мир ― в Каховке, на заводе "Крымский титан" и по всей Украине безопасность, в том числе экологическая и ядерная безопасность на этих объектах, будет гарантирована тогда, когда они вернутся под контроль Украины и законной власти. Пока там российские террористы, угроза будет сохраняться", ― заявил Юсов.

По словам Юсова, заявления россиян о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси также являются элементом московского шантажа. В то же время, ни белорусский диктатор лукашенко, ни кто-либо другой в той стране не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

Юсов считает, что народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа.

"Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не угрожает. Но пути показывает, мол, еще может сделать несколько шагов на шахматной доске", ― говорит Андрей Юсов.

Несмотря на все угрозы, так называемые, "пляски с бубном, теперь уже ядерным бубном", для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого не наблюдается, считает Юсов.

"Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами", — говорит Андрей Юсов.

Россия закрыла Украине доступ к данным об уровне радиации на ЗАЭС. оккупанты остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на станции с датчиков.

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