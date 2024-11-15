Норвегия не будет предоставлять убежище беженцам с запада Украины: в правительстве объяснили причину

Эти регионы считаются безопасными и расположены вдали от линии фронта.

Норвегия не будет предоставлять убежище беженцам из западных областей Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Норвегии.

В норвежском правительстве отмечают, что Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская и Закарпатская области считаются безопасными и расположены вдали от линии фронта.

"Часть, которая растет среди украинцев, составляют мужчины призывного возраста", – аявила министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель.

Напомним, Польша готовится снова принимать беженцев из Украины. По мнению местных властей, это может произойти из-за энергетического кризиса и ситуации на фронте в Украине.

Норвегия объявила новый пакет помощи Украине на 500 миллионов евро

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