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Норвегия передаст F-16, Макрон предлагает дополнительные 50 млрд евро для Украины: главные новости ночи 12 апреля 2024 года

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Норвегия передаст F-16, Макрон предлагает дополнительные 50 млрд евро для Украины: главные новости ночи 12 апреля 2024 года

Истребители F-16 / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
  • Норвегия планирует передать Украине 22 истребителя F-16 — СМИ Читать далее –>
  • Взрывы прогремели на Хмельнитчине — СМИ Читать далее –>
  • Европа должна предоставить Украине дополнительные 50 млрд евро из-за задержки помощи от США — Макрон Читать далее –>
  • В ВСУ объяснили необходимость мобилизации: враг превышает в личном составе в 7-10 раз .

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