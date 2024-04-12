Норвегия передаст F-16, Макрон предлагает дополнительные 50 млрд евро для Украины: главные новости ночи 12 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
- Норвегия планирует передать Украине 22 истребителя F-16 — СМИ Читать далее –>
- Взрывы прогремели на Хмельнитчине — СМИ Читать далее –>
- Европа должна предоставить Украине дополнительные 50 млрд евро из-за задержки помощи от США — Макрон Читать далее –>
- В ВСУ объяснили необходимость мобилизации: враг превышает в личном составе в 7-10 раз .
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