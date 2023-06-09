Норвежские ученые подтверждают подрыв Каховской ГЭС: подробности

Сейсмологи из Норвегии зафиксировали сейсмические сигналы, подтверждающие, что вблизи плотины Каховской ГЭС произошел взрыв в ту ночь, когда она была разрушена.

Об этом сообщает NPR.

"Сейсмические станции в Украине и Румынии зафиксировали взрыв на Каховской дамбе в то утро, когда она разрушилась", — говорится в материале издания.

Анализ провела группа NORSAR, осуществляющая мониторинг сейсмических сетей по всей Европе. По их данным, взрыв произошел 6 июня в 2:54 по местному времени в Украине. Отмечается, что это обнаружение является первым независимым доказательством того, что плотина была взорвана, а не разрушилась из-за напряжения, неправильного управления или предыдущих повреждений.

"Мы видим сфокусированный импульс энергии, типичный для взрыва", — сказал NPR Фолькер Ойе, сейсмолог из NORSAR, который анализировал данные.

По его словам, сейсмические массивы не могут определить место взрыва ближе, чем в пределах 20-30 километров от дамбы. Но Ойе отмечает, что взрывы в этой конкретной части Украины происходят редко.

Norway's nuclear test-ban monitor NORSAR может быть seismic signals indicate что они были explosion на Nova Kakhovka Dam в 02:54 AM в 6 июня, мониторинг кинетических действий был высоко удачно использован к бронированию.



Magnitude estimated between 1 and 2. https://t.co/CpSSWIaqRC pic.twitter.com/QYEPL8LWEF — Faytuks News Δ (@Faytuks) Июнь 8, 2023

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС ночью против 6 июня. Соответствующие доказательства уже нашла Служба безопасности Украины. Они перехватили разговор окупантов.

По состоянию на утро 9 июня в Каховском водохранилище продолжает снижаться уровень воды. За прошедшие сутки он упал еще на один метр. В общей сложности за трое суток эта отметка составляет 4,7 м.

После подрыва российскими преступниками Каховской ГЭС и утечки миллиардов кубометров воды ряд специалистов предупредили о рисках вспышки болезней, являющихся последствиями наводнений. Первая фиксация таких заболеваний возможна уже на этой неделе, говорит эксперт Минздрава Украины по направлению эпидемиологии Наталья Виноград.

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