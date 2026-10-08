«Носами крутят и ковыряются в еде»: родители призывают отказаться от школьного питания

Родители ссорятся из-за школьного питания

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В соцсетях снова начался скандал из-за школьного питания. Поскольку многие родители все равно недовольны бесплатными горячими обедами для своих детей, пользовательница TikTok записала видео, где посоветовала им «не ковыряться в еде», а отказаться от школьного питания и взять что-нибудь из дома.

В комментариях под видео женщину поддержали многие. Разбираемся в деталях вместе с ТСН.

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«Не надо ковыряться в еде»: украинцы предлагают отменить бесплатное питание в школах

В социальной сети TikTok вспыхнула дискуссия о качестве горячих обедов в школах. Мать украинского школьника, Юлия, публично призвала родителей изменить подход к критике бесплатного питания, на которое в последнее время поступает немало нареканий.

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Женщина обратила внимание, что у взрослых, которые недовольны школьными меню, всегда есть альтернатива — дать ребенку перекус из дома. Также она посоветовала родителям сходить в школьный буфет и своими глазами увидеть, чем кормят детей.

В то же время Юлия отметила важность сдержанности и взаимоуважения во время обсуждения этого вопроса.

«Не нравятся вам бесплатные обеды? Возьмите что-нибудь из дома, сходите в буфет. Если вы хотите прокомментировать качество школьных завтраков, вы, конечно, имеете на это право, но делайте это как-то тактично. Зачем там ковыряться в еде, смеяться над ней? И это в то время, когда у нас в стране война», — призвала женщина.

«Ситуации могут быть разные, это факт. Пищевые привычки детей тоже разные. Но что можно требовать от каши удивительного, в которую повар кладет масло по норме, а не так, как дома».

«Самое смешное, что бесплатная еда не сильно отличается от той, что была платной».

«В нашем лицее 2 раза в неделю мясо курицы с гарниром, 1 раз блюдо из яиц, 1 раз бургер, 1 — рыба, салаты, фрукты, чай или компот. Интересно, когда было в школьной столовой лучше или разнообразнее».

«Отменить все бесплатные обеды и не будет никаких видео. Многие даже такой пищи не имеют».

«А вы знаете, что едят дети? Мивина, пельмени, колбаса и сладкое. Поверьте мне, потому что я работаю в магазине».

«Я против обедов, пустая трата денег».

«Питание отличается между школами/городами. Неужели вы не видели обед с морковью? У нас в школе дают сырники, но творога там совсем нет, там одна манка. Дают белокочанную капусту со сметаной. Деньги отмывают и на детях».

Скандал с сырой морковью в школе

Напомним, в Черновцах полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил из-за питания в лицее №9. Поводом для расследования стал обед от 2 сентября, на котором школьникам подали целую очищенную сырую морковь, хлеб и запеканку.

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Фотографии этой еды попали в соцсети и вызвали громкий резонанс. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 51 тыс. грн или ограничение или лишение свободы до трех лет.

Представитель компании-подрядчика Василий Пацарнюк возразил против нарушения. Он объяснил, что в тот день еда соответствовала меню, а морковь просто не успели нарезать из-за нагрузки.

Реакция властей на инцидент была мгновенной. Глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко назвал ситуацию недопустимой и поручил провести служебную проверку и внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины. В Черновицком городском управлении образования также выразили возмущение качеством обеда и объяснили, что после введения бесплатного питания количество детей, которые едят в школах города, возросло с 8-10 тысяч до более 26 тысяч, что существенно перегрузило пищеблоки.

На фоне этого скандала с 10 сентября Госпродпотребслужба начала проверки школьного питания по всей Украине.

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