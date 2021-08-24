"Носите маски, мойте руки и вакцинируйтесь": Минздрав поздравил украинцев с Днем Независимости

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины.

Пока украинцы празднуют День Независимости — медики спасают жизни больных круглосуточно. В Минздраве акцентируют: важно стать независимыми от коронавируса.

Поздравление с праздником Министерство здравоохранения Украины опубликовало в Telegram.

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"В течение 30 лет независимости мы не могли подумать, что будем заложниками вируса. Пандемия стала испытанием для каждой украинской семьи и для системы здравоохранения. Теперь ответственность за будущее, независимое от COVID-19, лежит на каждом из нас. Это будущее, где семьи вернутся к привычной и стабильной жизни, а медицинские работники в обычном режиме будут предоставлять качественные услуги всем, кто в этом нуждается. Чтобы наша независимость от коронавирусной болезни стала реальностью, мы должны заботиться о себе и своих близких: носить маски, мыть руки, а также вакцинироваться. Только совместными усилиями мы можем сделать так, чтобы в следующем году День Независимости каждый праздновал независимым от COVID-19! ", — отметили в Минздраве.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началось в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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