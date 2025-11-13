Носок или купальник Бората: Apple выпустила аксессуар, который раскритиковали в Сети

Аксессуар для iPhone

Реклама

Компания Apple представила «свежий» аксессуар для ношения телефона, получившего название iPhone Pocket. Новинка вызвала волну обсуждений в Сети.

Об этом говорится в пресс-релизе Apple.

Функциональный аксессуар или дань истории бренда?

«Вдохновленный концепцией „кусок ткани“, его уникальная 3D-вязанная конструкция разработана таким образом, чтобы поместить любой iPhone, а также все карманные вещи», — говорится в сообщении.

Реклама

«Карманчик» разработан совместно с японским брендом ISSEY MIYAKE. Как известно, дизайнер Иссей Миякэ уже сотрудничал с Apple. Он является автором черных гольфов, которые так любил носить соучредитель компании Стив Джобс.

«Этот аксессуар исследует идею „радости от того, что носишь iPhone по-своему“, — отметил креативный директор студии дизайна Miyake Design Studio Йошиюки Миямаи.

С пятницы, 14 ноября, аксессуар будет доступен в выбранных магазинах Apple Store и на apple.com во Франции, Великом Китае, Италии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании и США.

В Сети неоднозначно отреагировали на новинку. Люди считают стоимость изделия неоправданно высокой. Спорят пользователи и о внешнем виде iPhone Pocket, ведь некоторым она напомнила обрезанный носок. Более того, один из пользователей вспомнил купальное бикини Бората — вымышленного персонажа актера Саши Барона Коэна.

Реклама

По словам консультанта и аналитика по вопросам соцсетей Мэтта Навари, цена, вероятно, объясняется отнюдь не функциональностью аксессуара, а чисто формой, брендом и эксклюзивностью.

«Такая ценовая политика — не новость в мире роскоши и коллабораций дизайнеров. Но у большинства потребителей создается впечатление, что Apple просто тестирует пределы лояльности бренда», — сказал он.

Ранее тысячи владельцев новой модели iPhone 17 Pro Max пожаловались на неожиданный дефект.

Да, смартфон в ярком оранжевом цвете столкнулись с неприятным сюрпризом. Их устройства начали неожиданно изменять внешний вид, а именно цвет. Согласно массовым сообщениям пользователей, первоначальный насыщенный оттенок со временем мутирует, приобретая заметный розово-золотой отлив.