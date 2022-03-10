Нотариальная палата Украины создала реестр нотариусов, работающих несмотря на военное время

Нотариальная палата Украины создала реестр нотариусов, работающих несмотря на военное время

Со всей Украины.

Нотариальная палата Украины создала реестр украинских нотариусов, которые продолжают работать, несмотря на военное время. Список будет регулярно дополняться, сообщает "Опендатамедиа".

Из-за военного положения большинство нотариальных контор закрыто. Однако для эвакуации и пересечения границы детей не с родителями, а другими родственниками или доверенными лицами требуется нотариально заверенное согласие родителей.

Страница с реестром нотариусов будет обновляться ежедневно. Для украинцев доступен список нотариусов, их контакты и режим работы. Нотариусы в списке отсортированы по городам и районам.

Напомним, в Украине действует военное положение и продолжаются боевые действия, так что каждый украинец должен знать основные правила поведения и действий в таких условиях.

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