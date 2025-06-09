Ноу-хау в маскировке: на Закарпатье уклонистов спрятали между скотом (видео)

Новые "креативные" идеи уклонистов

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На Закарпатье уклонявшихся пытались переправить к границе, спрятав между скотом, который якобы везли на высокогорное пастбище.

Об этом передает Госпогранслужба.

Под видом выезда на выпас скота «дельцы» пытались доставить в высокогорную приграницу двух жителей Винницкой области, жителя Волыни и жителя Черкасщины.

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Речь идет о пастухе — жителе села Розтоки и водителе грузовик «ГАЗ-66» — жителе города Рахов. Оборудовав кузов грузовика двойным днищем, переправщики приказали своим клиентам разместиться в образовавшемся пространстве, а сверху загрузили вещи, необходимые для обустройства места обитания пастухов на горной долине, а еще — три свиньи, две козы и один теленок. В таком составе нарушителей должны были подвезти к месту пересечения границы, а те дальше пешком должны были перейти в Румынию.

За такие «услуги» дельцы рассчитывали заработать из всех уклонистов 18 тысяч долларов США.

В ходе обыска правоохранители изъяли автомобиль, деньги и мобильные телефоны. Пастуха и водителя задержали, им объявили подозрение.

Задержанные дельцы и уклоняемые

Нарушителей привлекли к админответственности. Следственные действия продолжаются.

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Дата публикации 16:56, 09.06.25 Количество просмотров 8 Козы, свиньи и теленок: пограничники разоблачили ноу-хау закарпатских переправщиков уклонистов

Напомним, что в Винницкой области учительница географии переправляла мужчин за границу