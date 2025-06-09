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- Украина
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Ноу-хау в маскировке: на Закарпатье уклонистов спрятали между скотом (видео)
На Закарпатье уклонисты использовали скот как прикрытие для побега.
На Закарпатье уклонявшихся пытались переправить к границе, спрятав между скотом, который якобы везли на высокогорное пастбище.
Об этом передает Госпогранслужба.
Под видом выезда на выпас скота «дельцы» пытались доставить в высокогорную приграницу двух жителей Винницкой области, жителя Волыни и жителя Черкасщины.
Речь идет о пастухе — жителе села Розтоки и водителе грузовик «ГАЗ-66» — жителе города Рахов. Оборудовав кузов грузовика двойным днищем, переправщики приказали своим клиентам разместиться в образовавшемся пространстве, а сверху загрузили вещи, необходимые для обустройства места обитания пастухов на горной долине, а еще — три свиньи, две козы и один теленок. В таком составе нарушителей должны были подвезти к месту пересечения границы, а те дальше пешком должны были перейти в Румынию.
За такие «услуги» дельцы рассчитывали заработать из всех уклонистов 18 тысяч долларов США.
В ходе обыска правоохранители изъяли автомобиль, деньги и мобильные телефоны. Пастуха и водителя задержали, им объявили подозрение.
Нарушителей привлекли к админответственности. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что в Винницкой области учительница географии переправляла мужчин за границу