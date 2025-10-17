Новая фаза энергетического террора: Кремль точечно бьет по Украине, готовя масштабное отключение света

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Войска РФ адаптируют свою тактику дальнобойных ударов посредством беспилотников и ракет, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы масштабно нарушить ее работу.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что зимой 2022-2023 годов РФ использовала «ковровые бомбардировки», поражая разные цели по всей Украине большим количеством беспилотников и ракет. В настоящее время враг применяет «поэтапную» тактику для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру регион за регионом, пытаясь уничтожить как местные мощности по производству энергии, так и системы снабжения и распределения, атакуя подстанции.

Российские войска активно атакуют прифронтовые и приграничные районы, совершая локальные удары по Сумщине и Черниговщине, а также регулярно, но менее интенсивно, атакуя Харьковскую, Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. В ISW акцентируют, что оккупанты сейчас разворачивают серию волн с несколькими беспилотниками каждый час, а затем впоследствии наносят массированные ракетные удары.

Россия стремится создать блекаут в Украине, создавая дефицит электроэнергии на востоке Украины, где потребление выше и где российские войска уничтожили почти все местные генерирующие мощности, постепенно останавливая поток электроэнергии с запада на восток.

"Один источник сообщил "УП", что количество беспилотников, которые Россия запускает против каждой цели, усложняет оборону, и что одного точного попадания достаточно, чтобы вывести из строя энергоблок электростанции. Менеджер украинской энергетической компании заявил, что Россия также стремится нарушить работу газового сектора таким образом, чтобы Украина не могла надежно поставляться" отчете американских профессионалов.

Аналитики отмечают, что недавние технологические адаптации беспилотников РФ, вероятно, способствуют ударной кампании Москвы против энергетического сектора Украины. В частности, враг применяет термобарические боеголовки на Шахедах, что позволяет российским ударам уничтожать объекты даже в укрепленных укрытиях, подобных тем, которые Украина устанавливает для защиты энергетических объектов.

Российские удары, направленные на энергетическую инфраструктуру в прифронтовых районах, в частности в Сумской и Черниговской областях, могут быть направлены на достижение определенных боевых эффектов, заставляя действующие в этом районе украинские силы полагаться на генераторы, создавая уязвимость для дальнейших российских ударов. Генераторы нуждаются в больших и надежных поставках топлива, а широкомасштабная кампания России по ударам по украинским наземным линиям связи (GLOC) может помешать способности Украины полагаться на генераторы в больших масштабах вблизи линии столкновения.

Напомним, The Washington Post писало о том, что РФ, пополнив запасы беспилотников, ужесточает свои атаки на украинскую энергетику. После удара по Трипольской ТЭС эксперты предупреждают, что наибольшую уязвимость составляет газовая инфраструктура Украины, состоящая из тысяч разбросанных объектов – от добычи до распределения.

В свою очередь, аналитики ISW заявляли о том, что Россия накапливает ракеты и ждет подходящий момент для мощнейших атак. В сентябре россияне не регулярно запускают ракеты во время ночных ударных атак против Украины, чтобы накопить их.