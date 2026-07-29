Новая афера с "долгами за свет": как распознать мошенников и сберечь деньги

Угрозы отключениями и фишинговые ловушки: как действует новая схема с «долгами» за электроэнергию / © ТСН.ua

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В Украине зафиксировали рассылку фейковых сообщений о якобы задолженности за электроэнергию и о запланированных отключениях света.

Об этом сообщает АО «Сумыоблэнерго».

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В чем состоит схема

Злоумышленники рассылают гражданам уведомления с требованиями срочно оплатить «долги» за свет.

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Отмечается, что Минэнерго не рассылало такие письма, а Госэнергонадзор не проводил дистанционного анализа потребления электроэнергии. Поэтому эти сообщения — дело рук мошенников.

Цель злоумышленников — запугать людей, посеять панику и создать социальное напряжение. Кроме психологического давления, такие сообщения могут содержать вредоносные ссылки для похищения персональных и банковских данных.

Как действовать и где проверять информацию

Чтобы не попасть на крючок мошенников, соблюдайте основные правила цифровой безопасности:

Не переходите по ссылкам из подозрительных писем, мессенджеров или SMS.

Не оплачивайте счета по реквизитам, указанным в сомнительных сообщениях.

Контролируйте состояние счета только через официальный личный кабинет (в частности, E-Svitlo) или в официальном приложении вашего поставщика.

Доверяйте только официальным источникам — сайтам и верифицированным страницам Минэнерго и оператора системы распределения (облэнерго).

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