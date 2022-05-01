Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новая атака по оккупированному Змеиному и зверские "развлечения" оккупантов в Мариуполе: главные события ночи

Дата публикации
Просмотры
7908
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новая атака по оккупированному Змеиному и зверские "развлечения" оккупантов в Мариуполе: главные события ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 1 мая:

  1. Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. По его словам, российское командование готовится к новым большим потерям. Читать дальше –>
  2. Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 9 вражеских воздушных целей. Противовоздушная оборона уничтожила два штурмовика Су-25 и 7 российских беспилотников. Читать дальше –>
  3. ВСУ сообщили о "диверсионной заготовке" оккупантов. Россияне надеются втянуть непризнанное Приднестровье в войну против Украины. Читать дальше –>
  4. Украинские военные снова ударили по оккупированному Змеиному: уничтожены 42 оккупанта и российская техника. Читать дальше –>
  5. В Мариуполе российские россияне расстреливают жилые дома в упор из танков. Захватчики стирают украинский город прямо с лица земли (видео). Читать дальше –>

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация