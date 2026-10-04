РФ атакует мосты в столице / © Getty Images

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Сегодня, 4 октября, российские войска снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он отметил, что на место уже выехали экстренные службы.

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На попавших в Сеть кадрах видно, как дрон атаковал Северный мост, в результате чего было повреждено дорожное покрытие.

Дата публикации 10:45, 04.10.26 Количество просмотров 64 Россияне снова попали в Северный мост – момент удара

Напомним, российские военные 3 октября атаковали Северный мост в Киеве.

«На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыли», — написал Кличко.

Около 11:00 городские власти сообщили, что поврежденная контактная сеть подлежит ремонту. Движение транспорта остается ограниченным: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса.

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2 октября российская армия нанесла удар по Южному мосту в Киеве.

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