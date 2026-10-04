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- Украина
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Новая атака по Северному мосту — момент удара попал на видео
Российский беспилотник атаковал Северный мост в Киеве. В результате попадания повреждено дорожное полотно.
Сегодня, 4 октября, российские войска снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что на место уже выехали экстренные службы.
На попавших в Сеть кадрах видно, как дрон атаковал Северный мост, в результате чего было повреждено дорожное покрытие.
Напомним, российские военные 3 октября атаковали Северный мост в Киеве.
«На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыли», — написал Кличко.
Около 11:00 городские власти сообщили, что поврежденная контактная сеть подлежит ремонту. Движение транспорта остается ограниченным: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса.
2 октября российская армия нанесла удар по Южному мосту в Киеве.