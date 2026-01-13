Новая атака РФ по Украине 13 января: что и куда "прилетело", все о последствиях и жертвах

Последствия российской атаки на Киевскую область 13 января / © ГСЧС Украины

Дополнено новыми материалами

Российская армия с вечера 12 января, в течение ночи и утром 13 января осуществляла массированную атаку по Украине ракетами различных типов и беспилотниками. Зафиксированы попадания на 24 локациях. Под вражескими ударами оказалась энергетическая инфраструктура, жилые дома, из-за чего обесточенными остались целые города. Не обошлось без погибших и раненых.

Около полуночи 13 января Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Через два часа ВС сообщили, что враг атакует Украину баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы писали, что оккупанты наносят удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Атака на Харьков

Ночью в Харькове прогремели взрывы. Как сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, эпицентр попаданий пришелся на ближайший пригород, где после атаки вспыхнул пожар.

Впоследствии стало известно о попадании дрона «Шахед» в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова.

По данным Синегубова, захватчики атаковали ракетами и дронами Слободской и Немышлянский районы Харькова. В городе повреждены детский санаторий и автомобиль.

В Харьковском районе повреждены терминал «Новой почты», АЗС, автомобили (пос. Новый Коротич), АЗС (г. Дергачи), два частных дома (с. Русская Лозовая).

По данным ГСЧС, из-за удара по территории почтового терминала в пригороде Харькова, произошли разрушения разрушения зданий и возникли несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв. Чрезвычайники спасли 30 человек, двух из которых — из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Из-за российских ударов по пригороду Харькова погибли четыре человека. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Пожар на почтовом терминале в результате атаки

Атака на Одессу

Взрывы ночью прогремели и в Одессе: город в две волны атаковали российские беспилотники.

В центральной части повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детсад и школа. На местах ударов развернуты оперативные штабы, работают коммунальные службы.

Возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея и в расположенном рядом гараже с легковым авто.

Повреждены фасады и остекление шести рядом расположенных многоквартирных жилых домов и детсада, а также два гаража и девять автомобилей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам, среди которых один ребенок.

Сейчас известно о пяти пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки на Одессу / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Кроме того, вражеская атака на Одессу существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов сейчас без света остаются около 47 тыс. семей. Разрушения значительные, поэтому восстановление требует времени.

Атака на Кривой Рог и район

Вечером 12 января россияне атаковали дронами Кривой Рог, а в Зеленодольской громаде били баллистикой и беспилотниками по инфраструктуре. Возник пожар. Также повреждены два частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина.

В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий российских атак. В городе работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.

Кроме того, в Никопольском районе оккупанты били FPV-дронами по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Повреждены частный дом, линия электропередач, авто.

Атака на теплоэлектростанцию ДТЭК

В ДТЭК сообщили о российской атаке на их ТЭС 12 января. Из-за этого существенно пострадало оборудование станции. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Атака на Житомирскую область

В ночь на 13 января российская армия снова атаковала Коростенский и Звягельский районы Житомирской области. Под ударом была критическая инфраструктура — это несколько объектов в двух районах.

Спасатели работают над ликвидацией пожара, возникшего на месте удара. Специальные службы обследуют территорию на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Учитывая ситуацию с безопасностью, 13 января временно не будут курсировать некоторые пригородные поезда на Житомирщине. Речь идет о рейсах №6450 Коростень — Овруч и №6453 Овруч — Коростень.

Утром 13 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за комбинированной атаки: в воздухе зафиксировали около 30 ударных БпЛА над Сумской, Черниговской и Киевской областями. Впоследствии враг запустил крылатые ракеты.

Атака на Киев и область

Утром 13 января враг атаковал Киев баллистическими ракетами.

Ночью россияне атаковали Киевскую область. Обошлось без погибших и пострадавших, но произошли повреждения и пожары.

В Вышгородском районе произошло возгорание частного жилого дома.

В Броварском районе взрывной волной повреждены три частных дома — выбиты окна и повреждены фасады, также пострадали автомобиль и временная постройка.

В Фастовском районе вспыхнула хозяйственная постройка.

На местах инцидентов работают подразделения ГСЧС, энергетики, коммунальные и аварийные службы. Специалисты ликвидируют последствия удара, проводят фиксацию разрушений и оказывают помощь пострадавшим жителям.

Критически важные объекты области переведены на резервные источники питания и продолжают функционировать в штатном режиме.

Из-за повреждения инфраструктуры в части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные ограничения электроснабжения также сохраняются в Броварском и Бориспольском районах. В других громадах области применяются стабилизационные графики.

Последствия атаки на Киевскую область / © ГСЧС Украины

С ночи Ирпенская громада полностью находится без света из-за вражеской атаки в условиях сильных морозов. Городские власти провели переговоры с руководством ДТЭК, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

«Обращаюсь ко всем руководителям критички: работаем в усиленном режиме! ГСЧС, водоканал, медицина и другие службы», — подчеркнул городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Несмотря на сложную ситуацию, власти уверяют: громада продолжает работать, а все необходимые решения принимаются непосредственно на месте.

В то же время часть поселка Коцюбинское с ночи остается без теплоснабжения. Одна котельная не работает, другие — функционируют с перерывами из-за необходимости отдыха генераторов.

Чем РФ била по Украине и как отработала ПВО

Во время атаки по Украине российская армия запустила:

18 баллистических «Искандер-М"/зенитных управляемых ракет С-300;

7 ракет «Искандер-К»;

293 ударные дрона типа «Шахед» (200 штук), «Гербера» и других типов.

«Удары баллистикой нанесены из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

ПВО сбила/подавлила 247 вражеских целей:

2 баллистические ракеты «Искандер-М»,

5 крылатых ракет «Искандер-К»,

240 беспилотников.

Воздушные цели сбиты на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время зафиксированы попадания баллистических/зенитных ракет и 48 ударных дронов на 24 локациях.

Реакция Зеленского на атаку

Комментируя очередную вражескую атаку, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что снова основная цель удара — энергетика: генерация, подстанции.

«Много разрушений есть жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесская, Сумская, Харьковская, Донецкая области», — написал глава государства в Сети.

Он подтвердил, что оккупанты ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине, где погибли четыре человека. Непростой остается ситуация на Киевщине: без света находятся несколько сотен тысяч семей.

«Каждый такой удар против жизни — это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты к системам ПВО нужны каждый день, и особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор новыми пакетами помощи. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет», — подчеркнул Зеленский.