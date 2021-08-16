Новая "беда" в Кирилловке: в Сети показали, как полчища комаров облепили здания (видео)

Новая "беда" в Кирилловке: в Сети показали, как полчища комаров облепили здания (видео)

Отдыхающие жалуются на нашествие комаров.

В Кирилловке Запорожской области вслед за нашествием медуз пришло нашествие комаров. Насекомые лезут во все щели и "ковром" покрывают поверхности.

Видео нашествия комаров опубликовали в "РИА Мелитополь".

На кадрах видно как комаров буквально кишит. Они облепили подоконники, двери. Насекомые лезут в помещение через любые щели.

Напомним, что в курортном Бердянске медузы оккупировали прибрежную зону. Из-за них купаться в море решаются только отчаянные, а уборкой морских животных никто не занимается.

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