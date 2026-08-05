Украина и Россия вступили в новую опасную фазу войны: жертвами все чаще становятся мирные жители — The Week

Последствия ракетного удара по Киеву

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Война, которую Россия ведет против Украины, вступила в новый этап эскалации, сопровождающийся резким ростом числа жертв среди гражданского населения. На фоне усиливающихся воздушных атак конфликт всё больше выходит за пределы линии фронта, а перспективы дипломатического урегулирования остаются неопределёнными.

Об этом говорится в обзоре издания The Week, в котором проанализированы оценки ряда западных экспертов и СМИ.

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Как отмечает The Week, московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт назвал нынешний этап войны «опасной новой фазой». По его мнению, все более масштабные воздушные атаки приводят к увеличению числа погибших среди мирного населения.

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Издание напоминает, что в результате одного из последних российских ударов по Киеву погибли 17 человек. В то же время несколькими днями ранее в результате атаки украинского беспилотника на пляж на черноморском побережье России, по сообщениям российской стороны, погибли семь мирных жителей.

На этом фоне, отмечает The Week, «все больше мирных жителей гибнет с обеих сторон», поскольку боевые действия всё чаще выходят за пределы чисто военных объектов.

Изменение характера войны

Редактор по международным вопросам газеты The Independent Сэм Кайли считает, что Украина постепенно меняет подход к ведению войны. По его мнению, удары вглубь территории России свидетельствуют о новом этапе противостояния.

В то же время он подчеркивает, что, даже если Украина не проводит политику целенаправленных атак на гражданские объекты, с расширением боевых действий на территорию России число жертв среди мирного населения может расти. Несмотря на превосходство российской армии в вооружении, численности и ресурсах, Украина, по оценке автора, сохраняет инициативу на отдельных направлениях, что способствует дальнейшей эскалации.

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Война влияет на жизнь россиян

Редактор газеты The Times Кэтрин Филп отмечает, что в последнее время Украина активизировала удары не только по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, но и по логистическим объектам компании Wildberries — крупнейшего российского онлайн-ритейлера.

По её мнению, это уже не только создаёт неудобства для потребителей, но и является попыткой усилить экономическое давление на Россию. Серия пожаров на складах компании, повторяющихся в течение последних недель, демонстрирует, что война всё более ощутимо влияет на повседневную жизнь российского общества.

Опасная спираль эскалации

Профессор Стивен Кроули в комментарии для The Nation отмечает, что Владимир Путин не демонстрирует готовности отказаться от продолжения войны. В то же время европейские государства ответили крупнейшим перевооружением континента за последние десятилетия.

По его мнению, это лишь способствует взаимной эскалации конфликта между сторонами, поэтому дипломатические каналы должны оставаться открытыми, даже если переговорный процесс потребует сложных политических компромиссов.

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Аналогичную оценку высказывает и бывший советник Белого дома по вопросам России Томас Э. Грэм в статье для The New York Times. Он считает, что конфликт вошёл в «опасную спираль эскалации», а Соединённые Штаты остаются единственной страной, обладающей достаточным политическим влиянием для организации полноценных мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Европу призывают усилить поддержку Украины

В то же время эксперт Atlantic Council Леся Огрызко убеждена, что нынешняя ситуация открывает для Европы возможность усилить давление на Кремль. По её мнению, это «окно возможностей» может быть недолгим, поэтому европейские страны должны увеличить поддержку Украины.

Среди ключевых направлений она называет помощь в решении кадровых проблем украинской армии, совершенствование системы мобилизации и рекрутинга, а также обеспечение доступа к современным технологиям, в частности к средствам искусственного интеллекта, передовой электронике, облачной инфраструктуры и современных систем связи.

Напомним, советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что Россия способна ежемесячно запускать по 100 баллистических ракет по Украине.

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