Новая финансовая помощь украинцам в размере 6500 гривен: кто получит и как это сделать

Новая финансовая помощь украинцам в размере 6500 гривен: кто получит и как это сделать

Украинцам стал доступен еще один вид финансовой помощи в размере 6500 гривен, который можно оформить через "Дію". Читайте в материале ТСН.ua, кому выплатят деньги и что нужно для этого сделать.

Как сообщили в пресс-службе "Дії", отныне работодатели в Украине могут оформить финансовую помощь от государства на портале "Дія". Эти деньги предоставляются за трудоустройство внутрипереселенных лиц. Компенсацию сразу выплачивают через два месяца.

Однако есть определенное условие: у человека, которого работодатель принял на работу, должна быть справка ВПЛ. Также эта справка должна быть выдана после 24 февраля 2022 года. Финансовую помощь в 6500 гривен получат только работодатели, которые официально трудоустроили переселенца.

Что нужно сделать, чтобы получить 6500 в "Дії"

Для того чтобы оформить выплату пособия от государства через портал "Дія" нужно:

пройти авторизацию на портале;

перейти в меню "Услуги" — "Предпринимательство" — "Компенсация за трудоустройство ВПЛ";

выбрать "Подать заявку";

проверить правильность всех данных и выбрать период компенсации;

обязательно указать всю необходимую информацию об ВПЛ;

добавить счет, на который будут зачислены денежные средства;

подписать заявку с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Дальше останется только дождаться рассмотрения вашей заявки. Если все пройдет успешно, то деньги поступят на ваш счет автоматически. До зачисления будет сумма 13 000 – то есть сразу за два месяца.