Новая киберугроза для военных: Госспецсвязи предупредила о планах вражеских хакеров

Киберпреступники охотятся за личными данными военнослужащих и их перепиской в мессенджере Signal.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила, что российские хакеры из группировки UAC-0184 пытаются похитить с компьютеров военнослужащих их личные данные и информацию из мессенджеров.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Злоумышленники используют популярные мессенджеры, социальные сети и другие платформы для знакомств и общения с целью распространения вредоносных программ", – говорится в сообщении.

По информации CERT-UA, методы киберпреступников включают:

cопроводительные сообщения-приманки: например, об открытии исполнительного производства/уголовного дела; видео боевых действий; запрос на знакомство и т.п.;

файлы (архивы) с просьбой помочь в их открытии/обработке.

Хакерские программы, попадающие в компьютеры, выгружают из памяти контактные данные и содержимое сообщений в мессенджере Signal, который является довольно распространенным каналом связи среди военных.

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