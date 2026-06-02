Новая коррупционная схема в энергетике: как разворовали 170 млн грн на Ташлыкской ГАЭС

НАБУ и САП разоблачили новую коррупционную схему в энергетике / © НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами «Энергоатома». Фигуранты присвоили почти 170 млн грн на строительстве Ташлыкской ГАЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Детективы и прокуроры разоблачили схему по незаконному завладению средствами «Энергоатома» во время реализации проекта по строительству объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Среди лиц, которым сообщено о подозрении:

организатор схемы — фактический владелец ряда компаний;

бывший руководитель отдела обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» ГП «НАЭК „Энергоатом“.

Строительные работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний, связанных с организатором схемы. Несмотря на нарушение сроков выполнения работ и открытую в отношении компании процедуру банкротства, с ней продолжали заключать дополнительные соглашения. В этих документах меняли перечень работ, их объем и сроки выполнения.

Следствие считает, что такая практика стала возможной из-за влияния фактического владельца компании на должностных лиц «Энергоатома».

Согласно одной из более 70 дополнительных сделок, был закуплен комплект оборудования для автоматизированной системы управления ГАЭС на сумму более 305 млн грн. Закупку провели через подконтрольную иностранную компанию, что позволило искусственно завысить стоимость оборудования почти на 170 млн грн.

