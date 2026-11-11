Новая ловушка Путина: как Россия использует переговоры в Абу-Даби и на что Украине надеяться уже с января

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В ходе первого раунда трехсторонних переговоров США-Украина-Россия во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби стороны договорились провести масштабный обмен пленными в ближайшее время. По словам Владимира Зеленского, «хотят сделать „1000 на 1000“, возможно „1500 на 1500“, и с этой повесткой дня американцы поедут в Россию».

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Украина в ОАЭ предложила энергетическое и перемирие в Черном море, и ждет ответа со стороны россиян. Глава российского МИДа Сергей Лавров повторил, что Россия не согласится на перемирие, имея собственное видение новой архитектуры безопасности в Европе.

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Именно на новой архитектуре безопасности в Европе, которая учитывала бы гарантии для самой России, словно что-то или кто-то ей угрожает, стали настаивать в Кремле. Это не какая-то новая идея. Речь идет об ультиматуме Кремля к США и НАТО еще с декабря 2021 года. Тогда, напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков требовал от НАТО «собирать манатки» и убираться на «границы» 1997 года. Но спецпредставитель и зять президента США Джаред Кушнер завернул это в обертку «пяти основных принципов» взаимодействия по вопросам безопасности между Европой и Россией.

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Почему администрация Трампа купилась на новые-старые требованиям Путина? И что будет с переговорами и поддержкой Украины, когда в США заработает новоизбранный демократический Конгресс, а Трамп окончательно превратится в «хромую утку»?

Об этом ТСН.ua расспросил у Марии Золкиной, главы направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», ассоциированной исследовательницы LSE Ideas, главного аналитического центра по внешней политике при Лондонской школе экономики.

США после выборов: слабый Трамп в глазах Путина и Си

По мнению Марии Золкиной, начиная с января следующего года, когда заработает новоизбранный Конгресс, демократическое большинство зажмет Трампа в угол по вопросам внутренней политики.

Демократы будут точно играть на темах, по которым Трамп обещал перевернуть Америку вверх дном два года назад: миграция, здравоохранение, образование, социалка. Именно здесь они будут создавать ему больше проблем. К тому же это также шанс для демократов вырастить поддержку для своего кандидата на следующих выборах.

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В то же время, когда Трамп будет зажат во внутренней политике, то станет особенно желающим и лакомым к определенным псевдоуспехам в политике внешний.

«Но тем для внешнеполитических „побед“ маловато. Иранская война — точно нет. Борьба США и Китая ставит Трампа после выборов в более уязвимое и слабое положение. Вся архитектура американо-китайских отношений сейчас построена на очень краткосрочных договоренностях. А результат выборов в Конгресс, несмотря на то, что Трамп не будет ограничен практически ничем в реализации своей внешней политики, делает его в глазах Путина и Си слабее», — считает исследовательница.

Ловушка Путина: американцы купились на большую сделку

По словам Марии Золкиной, не случайно тема определенных уступок со стороны Европы появилась в последние месяцы, в частности в сентябре-октябре, в разговорах американцев и россиян.

Во-первых, после выборов в Конгресс, в том числе и на переговорах в Абу-Даби, россияне рассчитывают, что Трамп и его посланники купятся на идею широкого соглашения, где на уступки должна пойти не только Украина, но и Европа.

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«По позиции, представленной Кушнером в Х о пяти принципах, политически американцы купились на эту историю. Они согласны с тем, что мирное широкое соглашение должно предусматривать какие-то новые договоренности с россиянами так, будто РФ не агрессор, а сложный партнер, с которым Европе нужно договориться», — отмечает эксперт.

Во-вторых, Путин рассчитывает, что Европа перессорится внутри, а президент США, очевидно, обвинит Украину и Европу в неуступчивости.

«И пока Европа будет ссориться между собой, где ее красные линии, стоит ли вести разговор с РФ, россияне еще потянут время и фактически чужими руками похоронят идею этой договоренности и еще больше рассорят США и Европу. Потому что все принципы, представленные Кушнером, предусматривают реализацию того ультиматума, который Россия выдвигала странам НАТО в декабре 2021 года (ультиматум в НАТО отойти на „границы“ 1997 года — Ред.)», — отмечает исследовательница.

Мария Золкина добавляет, что здесь проблема не только в выборах в США, которые Трамп как лицо Республиканской партии, как вотум доверия к нему, проиграл. По ее словам, изменившееся в США однозначно ослабляет Трампа, который становится малоинтересным, маловлиятельным игроком для Путина.

«Но Путин однозначно попытается поиграть жаждой Трампа к „победе“. И сейчас такой момент, когда он может создавать иллюзию, что большое соглашение возможно, если бы Европа и Украина на это согласились», — считает Мария Золкина.

Демократический Конгресс: надеяться ли Украине на восстановление помощи

Мария Золкина предостерегает от иллюзий по поводу демократического Конгресса и возможности возобновления поддержки Украины со стороны США.

С одной стороны американское общество поддерживает помощь Украине. Теоретически часть демократов может этим воспользоваться и представить соответствующие законопроекты или хотя бы нажать на Белый дом, чтобы уже договоренные вещи были реализованы.

Кроме того, Трамп возглавляет исполнительную ветвь власти. Поэтому единственный вариант — если вокруг бюджета США будут проходить политические договоренности и торги, где восстановление помощи Украине могло бы быть представлено как часть пакетного соглашения между Трампом и демократами.

«И во всей этой истории для меня очень показателен законопроект Грема-Блюменталя, который демократы намеренно не хотели поддерживать, потому что боялись, что это в свою пользу использует и запишет себе в актив Трамп. И я не исключаю, что сугубо политический вопрос военной поддержки Украины, даже если его будет лоббировать какая-то небольшая группа в Конгрессе, в определенный момент может оседлать и сам Трамп», — подчеркивает аналитика.

Ведь реальная конструктивная роль демократического большинства, по мнению эксперта, в том, что они будут расследовать действия Трампа и, потенциально, связи с Россией, использовать это, чтобы ослабить Трампа внутри страны, ослабить имидж Республиканской партии и помешать Трампу нарушить существующий санкционный режим против россиян. Однако возвращение к каким-либо практическим пакетам помощи Украине со стороны США, по крайней мере сейчас, не просматривается.

Дата публикации 19:22, 10.11.26 Количество просмотров 21 Первый раунд переговоров в Абу-Даби: что обсудили США, Украина и РФ

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