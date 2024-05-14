Новая мобилизация: какие страны готовы депортировать украинских мужчин, а кто – категорически против

Чтобы получить загранпаспорт гражданам Украины за границей, нужно обновить персональные данные в ТЦК и СП.

Военнообязанные украинцы за границей – на нервах. Некоторые европейские страны заговорили о возможном отказе в предоставлении вида на постоянное проживание и соцпомощи украинцам призывного возраста. Более того, некоторые уже заговорили и о депортации.

Возвращает ли Европа граждан призывного возраста в Украину – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Прекращение консульских услуг

Консульства Украины от 23 апреля 2024 начали приостанавливать предоставление дипломатических услуг мужчинам призывного возраста за рубежом. Об этом "заботились" украинские власти. Более того, для того чтобы получить загранпаспорт гражданам Украины за границей нужно обновить персональные данные в ТЦК и СП. После такого решения Киева некоторые европейские страны заговорили о возможной депортации военнообязанных украинцев.

Все смотрят на Польшу

И, конечно, одной из первых на эту инициативу отреагировала Польша. Ведь спасение от войны в Польше нашли более миллиона украинцев. Почти 371 тысяча из них – мужчины призывного возраста, которые по закону могут быть призваны в армию во время войны. Об этом пишет Forbes. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сказал, что Варшава будет готова помочь Киеву вернуть своих мужчин домой. Впрочем, создание отдельного механизма возможно только после соответствующего обращения украинской стороны.

Более того, министр обороны сообщил, что Польша давно предлагала украинской стороне помочь в идентификации тех, кто военнообязан и должен ехать в Украину. Однако большинство украинских граждан, приехавших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России, получили там временную защиту.

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Этот статус позволяет им работать и получать государственные услуги даже при отсутствии действительного удостоверения личности. Это положение внедрено до 30 июня этого года, и пока доподлинно неизвестно, продолжит ли правительство Польши его действие. Хотя в МВД Польши сообщили, что украинским беженцам могут продлить защиту даже без паспорта. Об этом написало польское издание Gazeta со ссылкой на заявление главы МВД Польши Марчина Кервинского. Более того, по его словам, Польша готова охранять права украинских беженцев и никому не передаст их частные данные, в частности Украине.

Польша может потерять часть рабочей силы, а это миллиарды долларов, которые получила экономика страны по приезду украинских беженцев. Конечно, если такое решение будет принято. Поскольку украинские мужчины, которые сейчас находятся в Польше, просто переедут в другие страны Европы. Об этом говорится в статье на страницах Форбс.

В свою очередь, посол Польши в Украине Ярослав Гузы говорит, что у Польши нет конкретного ответа на то, что делать с украинскими мужчинами в государстве. Однако принудительно выселять их не собираются.

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину насильно. Такого не произойдет", — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Польши подчеркивает, что решение о депортации мужчин, получивших убежище в стране ЕС, должно приниматься на уровне Евросоюза. Тогда это имело бы обязательный характер для всех стран-членов ЕС.

Чехия не поддерживает уклоняющихся

Подобные заявления раздаются и в Чехии. Министр иностранных дел страны Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей. Он также добавил, что возможности Чехии ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.

Литва колеблется

Вернуть Украине выехавших за границу мужчин призывного возраста может и Литва. Однако, как заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюна с, Вильнюс сначала дождется, как эту процедуру будет проводить Польша.

Эстония против депортации

А вот советница отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс заявила, что правительство страны не планирует принудительно возвращать в Украину граждан, сбежавших из-за полномасштабной войны и законно проживающих в Эстонии. Это касается и мужчин призывного возраста.

Аннели Викс добавила, что если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта в посольстве Украины, они потеряют возможность путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение лица на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии настоящего проездного" документа", — говорится в сообщении.

По состоянию на 26 апреля разрешение на проживание в Эстонии на основании временной защиты имеют 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Словакия рассматривает возможность депортации

Более резкие заявления раздаются из уст высокопоставленных чиновников Словакии. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что нужно говорить не об отправке войск НАТО в Украину, а о возвращении украинских мужчин из-за границы. Он добавил, что, по его мнению, самая большая помощь украинской армии – это люди.

По его словам, под закон о мобилизации подпадают около 300 тысяч украинских мужчин, покинувших территорию Украины после начала полномасштабной войны. Министр обвинил западные страны и словацкую оппозицию в том, что призывы об увеличении помощи украинским военным якобы приводят к эскалации.

Венгрия не будет выдавать украинских беженцев

А вот вице-премьер Венгрии Жолт Симьен заявил, что страна не будет выдавать Украине беженцев, в частности, мужчин призывного возраста. Он подчеркнул, что каждый беженец из Украины в Венгрии – это свободный человек, который сам будет решать, оставаться ли ей здесь, переехать на Запад или вернуться назад.

Германия призывает работать

Немцы стали на защиту украинских беженцев. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии. Однако Шольц призвал украинцев в Германии работать.

Посол Германии в Украине Мартин Егер рассказал, что уже в начале июня соберутся министры внутренних дел Федерации и федеральных земель, чтобы обсуждать вопрос того, будут ли украинским мужчинам призывного возраста выдавать временные документы на территории Германии после приостановки предоставления дипломатических услуг со стороны МИД Украины. .

Швейцария готова к депортации украинцев?

В свою очередь, в Швейцарии была публично высказана позиция о необходимости возвращения в Украину военнообязанных мужчин-беженцев, которая получила поддержку не менее, чем от двух политических партий. Об этом сообщает "Чудогляд" со ссылкой на швейцарскую прессу.

Власти Швейцарии считают, что мужчины, имеющие военную обязанность в Украине, не могут рассчитывать на статус защиты, поскольку этот статус предназначен преимущественно для женщин, детей и пожилых людей, нуждающихся в особой защите. Об этом заявил советник Свободной демократической партии страны Кристиан Вассерфален.

В то же время глава Украинского Общества в Швейцарии Андрей Лужницкий считает такие высказывания циничными и рассматривает их как "нравственно-политическое заявление о банкротстве".

Что говорят юристы

В свою очередь, юрист Роман Еделев отметил, что в Европе не будет массовой высылки украинцев в соответствии с протоколом Европейской конвенции по правам человека. Еделев отмечает, что страны могут не оказывать определенные государственные услуги или социальную помощь.

"Сразу появляется идея о депортации, о том, что украинских мужчин в Польше или в Литве будут хватать и везти на границу, передавать пограничникам или кому-то другому. Так оно не будет происходить. Европейская конвенция о правах человека имеет дополнительный протокол, который запрещает массовую высылку иностранцев", — указано в сообщении.

Напомним, консульства Украины от 23 апреля 2024 года начали приостанавливать предоставление дипломатических услуг мужчинам призывного возраста за границей.

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