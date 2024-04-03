Новая мобилизация в РФ и угроза отступления на фронте: важные заявления Зеленского

ТСН.ua собрал важные заявления президента Зеленского в рамках встречи с новым президентом Финляндии Александром Стуббом.

Президент Владимир Зеленский в рамках встречи с новым президентом Финляндии Александром Стуббом сделал ряд важных заявлений.

ТСН.ua собрал все важное, что нужно знать читателям со слов главы государства.

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Новая мобилизация в РФ и планы Путина

Зеленский сообщил, что Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

Президент предупредил, что Путин не отказался от своих агрессивных планов, и Украина для диктатора только начало.

"Для Путина агрессия против украинцев является лишь началом. И он должен проиграть здесь (в Украине. – Ред). И мы должны гарантировать безопасность здесь. Чтобы российский террор нигде и никогда больше не уносил жизни людей", – отметил глава государства.

Напомним, 28 марта Зеленский в интервью CBS предупредил, что новое наступление россиян ожидается в мае-июне 2024 года.

ВСУ, возможно, придется отступить: Зеленский назвал условие

Президент Зеленский заявил, что ВСУ придется постепенно оставлять позиции на фронте, если западные партнеры не обеспечат достаточное количество вооружения нашей армии.

"Именно этого мы хотим от партнеров, чтобы наши воины должны были оружие защищать Украину и не отступать шаг за шагом", – сказал он.

Президент заверил, что Силы обороны имеют волю к борьбе, но им не хватает преимущества в небе и на земле. Поэтому Украине необходима военная техника и авиация.

Мобилизация в Украине: сколько людей нужно армии

Президенту вспомнили его заявление в декабре 2023 года о том, что в Генштабе было предложено мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Зеленский заверил, что в настоящее время армии не нужно полмиллиона мобилизованных.

"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за проведенный аудит в армии. По словам Зеленского, главком ВСУ "нашел силы внутри ВСУ и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте".

Удары по российским НПЗ

Президента Зеленского спросили, как он относится к тому, что международные организации могут осудить удары по территории России.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже видела много осуждений в адрес РФ из-за ее преступлений. Однако эти заявления не остановили Путина: атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру продолжаются. Поэтому РФ может остановить только язык силы.

Он сказал, что этим организациям можно дать простой ответ.

"Мне кажется, для того чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает ", – подчеркнул президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Пресс-конференция президентов Финляндии и Украины! Удары по НПЗ РФ, помощь войсками и НОВЫЙ ЗАКОН