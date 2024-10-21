Новая модель базовой общей военной подготовки: Сырский примет решение об изменениях

В декабре главком решит вопрос о новой модели БЗИН.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в декабре будет принимать решение о новой модели базовой общей военной подготовки.

Об этом Сырский написал на Facebook.

В ВСУ, вероятно, в декабре 2024 г. произойдут изменения в системе базовой общей военной подготовки (БЗИН) военнослужащих.

Сырский сообщил о рабочем совещании, посвященном вопросам усовершенствования подготовки военнослужащих.

"В декабре буду принимать решение о новой модели БЗИН", — написал главком 21 октября.

Напомним, стало известно, что подготовку мобилизованных в Украине хотят увеличить. Ранее Генштаб запустил пилотный проект. Продолжительность подготовки новобранцев увеличили до 45 дней вместо 30-ти.

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