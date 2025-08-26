Новая модель мобилизации: в "Азове" рассказали, как повысить престиж военной службы

Мобилизацию в Украине нужно усиливать путем повышения претижа военной слубы / © СБУ

Юрий Гаврилишин, начальник рекрутинга 1-го корпуса НГУ «Азов» , считает, что не все украинцы должны воевать. Однако военный уверен, что следует повысить престиж военной службы в обществе. Это поможет усилить мобилизацию , сформировать профессиональную армию и уравнять шансы.

Об этом он заявил в интервью Radio NV.

«Должны ли все воевать? Я считаю, что не все», – сказал Гаврилишин.

По словам военного, в стране нужно принять решение, что «служащий больше должен платить меньше». Это касается военных сборов, налогов и т.п.

«Здесь можно поднять вопрос, что богатые не воюют, потому что откупаются, а бедные воюют. Может быть. Однако проработка престижа военной службы, контрактной службы и установление его на высшую ступень в обществе среди всех профессий, которые могут быть в Украине, значительно уравняет шансы», — заявил начальник рекрутинга.

Таким образом, по его мнению, можно сделать мобилизацию гораздо более эффективной и «получить больший профит» от создания профессиональной армии.

Напомним, мобилизационное законодательство Украины больше не отвечает современным реалиям, из-за чего в стране возникают серьезные проблемы с мобилизацией. Военная омбудсменка отметила, что мобилизация в Украине «буксует» , а чиновники и руководители предприятий самоустранились от процесса.