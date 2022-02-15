Новая мощная кибератака на госсайты и банки Украины: Нацполиция открыла "криминал"

В течение месяца – это вторая кибератака на украинские вебресурсы.

По факту мощной DDoS-атак на украинские правительственные сайты и банки по просьбе одного из государственных банков киберполиция начала проверку и открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Также читайте Последующие шаги для противодействия российской агрессии: о чем договорились Кулеба и Трасс

"Сегодня, 15 февраля, злоумышленники совершили мощные DDOS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков киберполиция начала проверку. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов государственных банков. Также атаки подверглись сайтам Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по двум статьям:

361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) , 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во второй половине 15 февраля в работе "ПриватБанка" и "Сбербанка" произошел масштабный сбой. Украинцы жаловались, что сайт и приложение "Приватбанка" в течение нескольких часов не работал из-за технических проблем. Также оказал влияние мобильный банкинг "Сбербанка". Украинцы не могли оплатить платежи.

Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО сообщили, что банки подверглись массированной DdоS-атаки (нападение на компьютерную систему с целью сделать компьютерные ресурсы недоступными для пользователей – ред.). Не работали также сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

Через месяц – это вторая кибератака на государственные сайты. В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.