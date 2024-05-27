Новая мошенническая схема: пользователи массово сообщают о взломах аккаунтов в Telegram

Соцсетями распространяются жалобы пользователей на взломы Telegram-аккаунтов. По новой мошеннической схеме, в Telegram поступает сообщение от одного из контактов пользователя с просьбой проголосовать за девушку, которая якобы участвует в конкурсе танцев и является дочерью или внучкой друзей.

Об этом сообщает "Детектора медиа" со ссылкой на информацию председателя наблюдательного совета "Общественного" Светланы Остапы.

После перехода по ссылке последует взлом аккаунта пользователя, решившего проголосовать. Далее владелец теряет к нему доступ, а с самого аккаунта мошенники начинают рассылать по контактной книге просьбу перевести от 16 до 19 тыс. гривен.

"Ей так же, как и другим пользователям, поступила ссылка с просьбой проголосовать за девушку, а затем ее аккаунт в телеграмм-канале взломали. Мошенники успели разослать ее настоящим друзьям просьбу совершить перевод в 17200 гривен. Следовательно, Светлана Остапа оперативно удалила свой телеграмм-канал, чтобы остановить мошенничество, сообщила о мошенниках администрации мессенджера, написала заявление в киберполицию и сообщила банку номер мошеннической банковской карты", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что злоумышленники взломали аккаунты депутата Харьковского районного совета Богдана Ткачука и директора по развитию бизнеса в агрокомпании "АСТ" Виктории Задеры, представительнице Уполномоченного Верховной Рады по правам человека — начальнице управления по вопросам подготовки конституционных представлений и соблюдения права на доступ к публичной информации Ирины Кушнир и другие.

"На всякий случай здесь сообщаю о взломе моего телеграммы, из которого все, кто там имел со мной общение, получили уведомление от меня о необходимости перебросить мне средства. Рада сообщить, что у меня все хорошо, по меньшей мере деньги ни у кого не прошу", — написала Ирина Кушнир на своей странице в соцсети.

Также от рук мошенников 24 мая пострадала и волонтер ОО "Волонтерская палатка" Алла Попова.

"Кажется, у меня взломали телеграмм. Денег не прошу!!!" – написала она.

Тем временем лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк тоже стал жертвой мошенников. Он сообщил о взломе его аккаунта в Telegram.

Напомним, в случае взлома аккаунта необходимо написать в службу поддержки, удалить приложение и сообщить киберполиции.

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