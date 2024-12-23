Новая мошенническая схема в Telegram: как не стать жертвой злоумышленников

Мошенники привлекают украинцев "бесплатной" премиум-подпиской в Telegram.
В Сети "процветает" новая мошенническая схема — злоумышленники рассылают пользователям Telegram сообщения о якобы "подарок" премиум-подписки с просьбой активировать его через ссылку
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
По информации ЦПД, пользователям мессенджера Telegram стали поступать сообщения о якобы "подарок" премиум-подписки до 2026 года с просьбой активировать его через ссылку.
На самом деле это мошенническая схема, цель которой – завладеть персональными данными пользователей для дальнейших преступных действий.
"Интерфейс и формат ссылки для подарка премиум-подписки имеют иной вид и структуру", – предупреждает Центр противодействия дезинформации.
Украинцев призывают ни в коем случае не переходить по ссылке от незнакомых лиц, заблокировать отправителя сообщения и установить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.
Ранее в СМИ выяснили, пользуется ли Зеленский Telegram на личном телефоне.
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