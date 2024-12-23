Новая мошенническая схема в Telegram: как не стать жертвой злоумышленников

В Сети "процветает" новая мошенническая схема — злоумышленники рассылают пользователям Telegram сообщения о якобы "подарок" премиум-подписки с просьбой активировать его через ссылку

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

По информации ЦПД, пользователям мессенджера Telegram стали поступать сообщения о якобы "подарок" премиум-подписки до 2026 года с просьбой активировать его через ссылку.

На самом деле это мошенническая схема, цель которой – завладеть персональными данными пользователей для дальнейших преступных действий.

"Интерфейс и формат ссылки для подарка премиум-подписки имеют иной вид и структуру", – предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Украинцев призывают ни в коем случае не переходить по ссылке от незнакомых лиц, заблокировать отправителя сообщения и установить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.

Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Ранее в СМИ выяснили, пользуется ли Зеленский Telegram на личном телефоне.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.