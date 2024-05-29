Новая мошенническая схема в Украине: в МВД рассказали, как защититься от воров

Мошенники придумали новую схему, чтобы выманивать деньги у людей, прикрываясь именем их знакомых. Для этого они рассылают сообщения с просьбой перейти по ссылке и якобы проголосовать за одного из участников танцевального конкурса.

Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.

"Привет! Проголосуй, пожалуйста, за нашу Марию в конкурсе танцев. Она дочь подруги", – мошеннические сообщения такого содержания начали поступать украинским пользователям мессенджера Telegram.

В МВД рассказали, что с помощью таких сообщений мошенники взламывают Telegram-аккаунты. После перехода по ссылке, указанной в сообщении, пользователь теряет доступ к своему аккаунту. Далее преступники, присвоившие аккаунт, делают рассылку с просьбой перевести значительные суммы средств.

В МВД призвали украинцев:

не переходить по ссылке;

не вводить персональные данные для "голосования";

заблокировать неизвестного абонента.

"Аферисты рассылают множество вариантов, чтобы ввести в заблуждение граждан и присвоить их данные. Поэтому будьте осторожны и не дайте себя обмануть", — предупредили в ведомстве.

Напомним, злоумышленники рассылают мошеннические сообщения пользователям популярного мессенджера. Аферисты предлагают заманчивое предложение онлайн-заработка.

Читайте также: