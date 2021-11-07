Новая неделя начнется с дождей и мокрого снега: прогноз погоды на понедельник, 8 ноября

Дневная температура в большинстве регионов будет составлять преимущественно до 12 градусов тепла.
В понедельник, 8 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Будут дожди, а местами — мокрый снег.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь. В Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.
Ночью и утром в южной части местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов. В южной части ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17 градусов.
В Киевской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 8-10 градусов.
Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. В регионы, по данным синоптиков, идет похолодание.
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