Новая неделя начнется с жары, а дожди будут только в нескольких регионах: прогноз погоды на 26 июля

Дневная температура составит от 24 до 33 градусов.
В понедельник, 26 июля, в большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков. Дожди возможны только в Ужгороде, Львове, Луцке и Ровно.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
"Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон. И как вы помните, то при антициклональном характере синоптических процессов имеем достаточно комфортные, спокойные погодные условия", — отметили в Укргидрометцентре.
Температура ночью ночью 11-17 градусов, на побережье морей до 20 градусов, днем 24-30 градусов, в южной части до 33 градусов.
В Киеве новая неделя начнется без осадков, будет солнечно. Столбики термометров покажут ночью 17-19 градусов, днем 27-29 градусов.