Новая неделя начнется с жары и дождей: прогноз погоды на 12 июля

Новая неделя начнется с жары и дождей: прогноз погоды на 12 июля

В большинстве регионов пройдут кратковременные дожди.

В Украине в ближайшие дни сохранится очень жаркая погода. В понедельник, 12 июля, температура днем составит до 29-34 градусов, а ночью будет 15-21 градус.

Такой прогноз Украинского гидрометцентра.

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"Жара в ближайшие дни сохранится на всей территории Украины. А вот с осадками ситуация будет более динамичной. К западным областям приблизится фронтальная система циклона ARNO, поэтому на западе Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье такие осадки возможны в Карпатах и на юге, а в понедельник в большинстве областей (кроме запада и востока). Однако на температурный фон осадки существенно не влияют — он будет оставаться высоким", — сообщили синоптики.

12 июля на большей части территории страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

В западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве новая неделя начнется с жары — будет до 19-21 градуса ночью и до 31-33 градусов днем. Пройдет кратковременный грозовой дождь.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля 2021 года / Укргидрометцентр

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