Новая оборонная стратегия Европы: в Еврокомиссии объяснили, чего ждать Украине

РФ остается главной угрозой не только Украине, но и всей Европе.

Буквально несколько дней назад Европейская комиссия представила первую в истории стратегию оборонной промышленности для повышения готовности и безопасности Европы.

Можно ли считать это серьезным шагом к оборонной автономии Европы, особенно когда в Штатах достаточно турбулентный период перед президентскими выборами – рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что РФ остается главной угрозой не только Украине, но и всей Европе.

"Вообще это новая сфера для Европейского Союза, ведь ЕС зарождался как мирный проект, чтобы не позволить войне повториться на европейском континенте снова. К сожалению, война в Европе сейчас — это реальность. И в ответ мы должны действовать и усиливать оборонные способности" , – сказал он.

Чего ждать Украине в рамках этой стратегии

Украина в этом пакете рассматривается как страна-партнер.

"Ваша страна и ваша оборонная промышленность будут вовлечены в цепи поставок Евросоюза. Мы смотрим на это как на совместные усилия и рассматриваем Украину с ее нынешним опытом, как страну, которая может внести ценный вклад в европейскую оборонную индустрию", — говорит Домбровскис.

За последние два года ЕС и страны-члены Европейского союза предоставили разностороннюю военную помощь Украине на сумму 28 миллиардов евро.

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"Только в этом году государства Евросоюза планируют выделить 21 миллиард евро на нужды безопасности. Поэтому все могут видеть, что уровень военной поддержки Украины растет. Также мы работаем над обязательством доставить 1 миллион боеприпасов Украине, мы уже превысили треть этой цели. Мы осознаем, что нужно ускоряться в этом направлении и поэтому у нас появилась чешская инициатива мобилизовать поиск артиллерийских боеприпасов, где только это возможно.

Параллельно с этим увеличиваются производственные мощности внутри ЕС.

"В этом году план состоит в том, чтобы достичь уровня изготовления 1 миллиона боеприпасов в год, а затем двигаться к уровню полутора миллионов в год", — добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, в ЕК предлагают создать европейскую схему продаж вооружения за границу, законодательно закрепить приоритет европейских заказов во время кризиса и учредить спецфонд ЕС для оборонных проектов.

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