Новая опасность: россияне дистанционно минируют улицы в Херсоне (фото)

В Херсоне уничтожили мины-«лепестки», разбросанные оккупантами в жилом районе — как выглядит взрывчатка.

Российские войска продолжают обстреливать Херсон / © Getty Images

Продолжаются обстрелы Херсона армией РФ. Враг наносит удары и по окружающим населенным пунктам, применяя различные виды вооружения, дроны и методы дистанционного минирования. Одной из самых больших угроз для гражданских остаются противопехотные мины ПФМ-1, известные как «лепестки».

Об этом сообщила Нацполиция.

Недавно в Днепровском районе города оккупанты дистанционно разбросали такие взрывные устройства. Из-за своего малого размера и камуфлированных цветов — зеленого или коричневого — «лепестки» практически незаметны в траве, на земле или среди опавших листьев. Достаточно лишь наступить или наехать на мину, чтобы она сработала.

Мины-лепестки Фото: Нацполиция

Мины-лепестки Фото: Нацполиция

На место оперативно выехали взрывотехники полиции Херсона. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы и угрозу атак дронов, саперы смогли обследовать территорию и обнаружить опасные предметы. Как сообщил руководитель подразделения Владимир Перепелица, найденные мины были собраны и уничтожены с помощью контролируемого подрыва.

Полиция напоминает правила безопасности

В связи с повторяющимися случаями минирования жителям области напоминают:

  • не прикасайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь их переносить или разбирать;

  • не пытайтесь самостоятельно обезвредить взрывчатку;

  • отойдите на безопасное расстояние и, по возможности, отметьте место опасной находки;

  • сразу сообщите об обнаруженном предмете по телефонам «102» (полиция) или «101» (ГСЧС).

Правоохранители Херсона работают в усиленном режиме и реагируют на каждый сигнал, чтобы обеспечить максимальную безопасность гражданских.

Напомним, FPV-дроны российской армии, которыми оккупанты систематически бьют по Херсонщине, теперь начали залетать и на территорию Николаевской области.

В июле на фронте заметили вражеские дроны с солнечными панелями. В ВСУ рассказали, чем они опасны.

