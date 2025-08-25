ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
235
1 мин

Новая опасность: российские FPV-дроны уже залетают на Николаевщину

FPV-дроны российской армии, которыми оккупанты систематически бьют по Херсонщине, теперь начали залетать и на территорию Николаевской области.

Ирина Лабьяк
Российский FPV-дрон

Российский FPV-дрон / © Associated Press

FPV-дроны российской армии уже начали залетать даже в Николаевскую область, в частности, в направлении населенных пунктов Лупарево и Лиманы.

Об этом сообщили командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Бунятов отметил, что Херсон продолжает страдать от обстрелов российской артиллерии, ударов вражескими управляемыми авиабомбами и FPV-дронами.

«На херсонское направление УАБов русня не жалеет, систематически бьет даже по обычным пехотным позициям с 1-2 пехотинцами», — отметил «Осман».

Он сообщил, что российские FPV-дроны начали залетать даже в Николаевскую область, а именно в направлении сел Лупарево и Лиманы. Это не учитывая всевозможные вражеские беспилотники «Молния» и «тому подобную нечисть».

В свою очередь Ким сообщил, что днем 24 августа российские оккупанты обстреляли из артиллерии и дважды атаковали дронами типа FPV Куцурубскую громаду Николаевщины. В результате обстрелов в селе Дмитровка были повреждены линии электросети, обесточены 113 бытовых абонентов. Обошлось без пострадавших.

К слову, в начале августа CNN сообщило, что российская армия готовится повторно захватить Херсон. Враг постоянно наносит удары по гражданским. Вся прибрежная зона находится под постоянными обстрелами УАБами, снарядами из РСЗО.

