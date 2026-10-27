"Новая почта" есть, "Аврора" есть, торты тоже: премьер Молдовы оценил украинский сервис

Премьер Молдовы Василий Тофан / © mtic.gov.md

Реклама

Во время поездки в Украину глава молдавского правительства не только принял участие в деловых мероприятиях, но и воспользовался услугами украинского ритейла и логистического сектора.

Об этом премьер-министр Молдовы Василий Тофан рассказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, которое он произнес на украинском языке, передает Новости.Live.

Реклама

Говоря об украинской логистической системе, чиновник подчеркнул, что является ее давним пользователем.

Реклама

По его словам, в течение нынешнего визита он уже успел забрать посылку в отделении «Новой почты» и пополнить запасы в сети «Аврора». В дальнейшем чиновник также планирует воспользоваться сервисом Rozetka.

«И, конечно, пять киевских тортов домой. Надеюсь, молдавская таможня не признает это коммерческой партией», — пошутил премьер.

Напомним, Молдова предлагает украинским компаниям расширить экспортные маршруты и использовать ее железнодорожную инфраструктуру для поставок товаров в Румынию и другие страны Балканского региона.

Новости партнеров

Новости партнеров