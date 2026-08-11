"Новая почта" меняет формат работы после российских атак: что будет с посылками

Уничтоженное отделение "Новой почты" (иллюстративное фото)

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«Новая почта» меняет логистическую модель после российских ударов по инфраструктуре. Компания переходит на децентрализованную сортировку и внедряет резервные системы обработки отправок.

В компании объяснили, что изменения должны лучше защитить посылки клиентов и обеспечить стабильную доставку даже в условиях атак.

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«Мы каждый день находимся рядом с вами — в отделениях, почтоматах и через курьерскую доставку. Наша цель неизменна — доставлять быстро при любых условиях», — подчеркнули в компании.

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Статус и движение каждой конкретной отправки клиенты могут проверить в официальном приложении «Новая почта».

При этом подробности перестройки логистики компания не раскрывает из-за риска безопасности.

«Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов мы не комментируем и не разглашаем детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов», — пояснили в «Новой почте».

В настоящее время сеть компании насчитывает более 56 тысяч точек сервиса по всей Украине. Статус и движение конкретной посылки можно проверить в официальном приложении.

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Почему возникли задержки посылок

Ранее «Новая почта» предупреждала, что после российских ударов отдельные отправления могут доставляться дольше.

«Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке», — объясняли в компании.

Часть маршрутов пришлось изменить, а для доставки задействовать резервные пути и дополнительные сортировочные центры. Поэтому посылки могут проходить через промежуточные локации, которых ранее не было в стандартном маршруте.

В компании отмечали, что это временное решение, необходимое для того, чтобы не останавливать доставку.

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Отметим, что в последнее время от российских атак пострадала инфраструктура не только Новой почты, но и других крупных украинских компаний.

В частности, в августе 2026 года существенные разрушения понесли мощности сетей «Эпицентр», Novus, «Сильпо», «Rozetka», «Укрпочта», а также многих иностранных и украинских производителей, из-за чего убытки достигают миллиардов гривен.

На этом фоне эксперты также предупреждают о рисках производственного сектора. В частности, руководитель аналитического центра «Деловая столица» заявлял, что в отдельных промышленных городах уже заметно сворачивание производств, а дополнительным вызовом для бизнеса остаются проблемы с логистикой.

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