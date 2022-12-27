"Новая почта" меняет стоимость доставки в новом году: что нового

Логистическая компания "Новая почта" объявила изменения в тарифах, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

"Новая почта" вносит изменения в тарифы из-за "скачек цен на топливо и другие расходы".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. Кроме того, дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении теперь будет бесплатной. Раньше за это необходимо было платить 20 грн.

Следует добавить, что стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.

Теперь доставка посылок между отделениями и почтоматами по городу будет стоить:

до 2 кг — 50 грн;

до 10 кг — 80 грн;

до 30 кг — 120 грн.

Стоимость доставки между отделениями и почтоматами по Украине:

до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 100 грн

до 30 кг — 140 грн

Доплата за доставку/забор курьером:

для отправок до 30 кг — +35 грн в тариф;

за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг — +100 грн в тариф.

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