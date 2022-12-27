Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Новая почта" меняет стоимость доставки в новом году: что нового

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1321
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Новая почта" меняет стоимость доставки в новом году: что нового

Фото: УНИАН

Логистическая компания "Новая почта" объявила изменения в тарифах, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

"Новая почта" вносит изменения в тарифы из-за "скачек цен на топливо и другие расходы".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. Кроме того, дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении теперь будет бесплатной. Раньше за это необходимо было платить 20 грн.

Следует добавить, что стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.

Теперь доставка посылок между отделениями и почтоматами по городу будет стоить:

  • до 2 кг — 50 грн;
  • до 10 кг — 80 грн;
  • до 30 кг — 120 грн.

Стоимость доставки между отделениями и почтоматами по Украине:

  • до 2 кг — 70 грн
  • до 10 кг — 100 грн
  • до 30 кг — 140 грн

Доплата за доставку/забор курьером:

  • для отправок до 30 кг — +35 грн в тариф;
  • за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг — +100 грн в тариф.

Читайте также:

Он преодолевает сотни километров под обстрелами: история водителя "Новой почты" Максима Корсака

Он преодолевает сотни километров под обстрелами: история водителя "Новой почты" Максима Корсака

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1321
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация