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"Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов: как изменились цены

"Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов: как изменились цены

УНИАН

Обновленные тарифы будут касаться доставки из всех стран.

Чем больше вес заказа, тем меньше нужно будет платить за доставку. "Новая почта" изменила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов через сервис "NP Shopping".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что обновленные тарифы начинают действовать с 7 октября и будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе "NP Shopping". Сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.

"Учитывая рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу, компания предложила выгодные условия тарификации: чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка", — говорится в сообщении.

Таким образом, например, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в 5 долларов за полкилограмма, от 1 до 5 кг — 3,8 доллара, а посылки весом более 5 кг будут доставляться за 3,6 доллара за полкилограмма .

Напомним, до 1 июля 2019 года все товары, которые мы заказывали стоимостью до 150 евро, можно было забирать без оформления документов и налогов. Но в Раде снизили стоимость лимита посылки до 100 евро. С тех пор на все посылки, которые приезжают из-за границы и переходят границу в сотню евро, действует налог — это 20% НДС и еще 10% — пошлина. Однако сейчас депутаты хотят вернуть прежний лимит — 150 евро, они уже сделали первый шаг к этому.

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