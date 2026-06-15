"Новая почта" объяснила судьбу 10 тыс. посылок после ракетного удара: получат ли клиенты компенсации

В результате атаки РФ был поврежден один из терминалов компании

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В результате массированного ракетного удара России по Киеву серьезные повреждения получила логистическая инфраструктура «Новой почты». Один из самых современных сортировочных терминалов компании был частично разрушен, а тысячи отправлений оказались под ударом.

О последствиях атаки рассказал соучредитель компании Владимир Поперешнюк в эфире 24 канала.

Три ракеты попали по логистическому объекту

По словам Поперешнюка, российские войска атаковали объект тремя баллистическими ракетами. В результате удара были разрушены два корпуса терминала.

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«В целом атаковали тремя баллистическими ракетами, разрушили два корпуса, сейчас продолжаются восстановительные работы. Помимо материального ущерба пострадали около 10 тысяч посылок в контейнерах», — сообщил он.

В то же время, среди работников компании жертв и пострадавших нет. В «Новой почте» объясняют это преждевременной подготовкой к возможным атакам и соблюдением правил безопасности.

Клиентам компенсируют потери

В компании отметили, что на момент атаки непосредственно в сортировочном центре не сохранялось значительное количество отправлений, однако повреждения получили контейнеры с посылками.

«Новая почта» начинает связь с клиентами, чьи отправления были уничтожены или повреждены в результате обстрела. Компания обещает произвести необходимые компенсационные выплаты в соответствии с установленными процедурами.

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Терминал планируют восстановить в ближайшее время

По предварительным оценкам работу терминала могут частично возобновить уже на этой неделе. Однако полная реконструкция поврежденных мощностей продлится несколько месяцев.

Особенностью объекта стало то, что он стал первым в Украине сортировочным центром, оборудованным автоматизированной системой сортировки от нидерландской компании Vanderlande, которая считается одним из мировых лидеров в этой сфере.

Массированная атака на Киев — что известно

Напомним, РФ нанесла ракетный удар по Киеву в ночь на 15 июня. Атака нанесла значительные разрушения в нескольких районах города.

Известно известно о 5 погибших, по меньшей мере 30 пострадавших, среди которых беременна, двое детей в возрасте пяти и шести лет.

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Под ударом оказался и один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

В северной части Киева без света осталось около 140 тыс. абонентов.

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