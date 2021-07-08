"Новая почта" оспаривает штраф Держпродспоживслужбы в сумме более 325 млн грн в суде

"Новая почта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области оштрафовало "Новую почту" на 325 млн гривен за поврежденные посылки. За необоснованно большой штраф компания подала в суд.

"Новая почта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде ", — сообщили в компании в четверг, 8 июля.

Кроме того, компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

Наложению неправомерного, по мнению компании, штрафа, предшествовала проверка Госпродпотребслужбы, осуществленная в марте в одном из харьковских отделений компании. Поводом к ней послужила жалоба клиента о повреждении посылки стоимостью 500 грн.

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"Проверка прошла с нарушением действующего законодательства. В частности, по закону, проверяющий должен предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Вместо этого, они были вручены руководителю отделения, который не является уполномоченным лицом. Кроме того, была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале — это требование законодательства. Этого тоже сделано не было ", — поясняет компания.

В "Новой почте" также заявили, что руководитель отделения предложил проверяющим обратиться к руководству компании, что было расценено как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки.

"Отметим, что за последние полгода Госпродпотребслужба провела около 80 проверок в отделениях "Новой почты" в различных регионах Украины и ни в одном случае таких претензий к компании не предъявлялось", — сообщили в компании.

В то же время уточняется, что акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями — в нем не указано в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения.

"Кроме того, мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка. К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя на практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено впервые ", — отмечают в компании.

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