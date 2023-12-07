"Новая почта" предупредила украинцев о новой мошеннической схеме в популярном мессенджере

Мошенники обещают елки от "Новой почты" в обмен на регистрацию в тг-каналах.

"Новая почта" призывает украинцев не верить мошенникам, которые в телеграмм-каналах распространяют информацию об акциях и розыгрышах в обмен на регистрацию.

Соответствующее заявление компания опубликовала на сайте ЧП.

"В разных телеграммах и вайбер каналах, а также в социальных сетях распространяется большое количество объявлений о разных розыгрышах, где мошенники используют названия известных компаний. Таким образом они собирают всю информацию о людях, которые поверили в эти розыгрыши. Сегодня появилась информация о еще один мошеннический праздничный розыгрыш, на этот раз о елках якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков — ее распространили в ряде телеграмм-пабликов", — сообщают в пресс-службе ЧП.

В компании отмечают, что "Новая почта" не имеет никакого отношения к этому объявлению.

"Все телеграмм-паблики, которые распространяют эту информацию, помогают мошенникам обманывать людей. К сожалению, большинство телеграмм-каналов сегодня анонимизированы, они сознательно используют упоминание о компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги и чем вводят в заблуждение своих подписчиков", — отметили в ЧП.

Новая почта призывает всех украинцев быть внимательными и не распространять непроверенную информацию.

Напомним, "Новая почта" сделала бесплатной одну из своих услуг.

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