"Новая почта" приостановила работу сервисов из-за технического сбоя

Сервисы Новой почты временно не работают

Сервисы «Новой почты» временно недоступны из-за технического сбоя . Компания уже работает над возобновлением работы всех своих онлайн-сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты» в своем Telegram-канале.

"Наша команда уже работает над возобновлением стабильной работы всех онлайн-сервисов", — говорится в сообщении.

В компании пообещали сообщить о возобновлении работы приложения и всех онлайн-сервисов на сайте “Новой почты” и на страницах компании в социальных сетях.

