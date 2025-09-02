- Дата публикации
"Новая почта" приостановила работу сервисов из-за технического сбоя
«Новая почта» временно остановила работу всех онлайн-сервисов из-за технических затруднений.
Сервисы «Новой почты» временно недоступны из-за технического сбоя . Компания уже работает над возобновлением работы всех своих онлайн-сервисов.
Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты» в своем Telegram-канале.
"Наша команда уже работает над возобновлением стабильной работы всех онлайн-сервисов", — говорится в сообщении.
В компании пообещали сообщить о возобновлении работы приложения и всех онлайн-сервисов на сайте “Новой почты” и на страницах компании в социальных сетях.
