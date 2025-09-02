ТСН в социальных сетях

"Новая почта" приостановила работу сервисов из-за технического сбоя

«Новая почта» временно остановила работу всех онлайн-сервисов из-за технических затруднений.

Новая почта

Сервисы Новой почты временно не работают

Сервисы «Новой почты» временно недоступны из-за технического сбоя . Компания уже работает над возобновлением работы всех своих онлайн-сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты» в своем Telegram-канале.

"Наша команда уже работает над возобновлением стабильной работы всех онлайн-сервисов", — говорится в сообщении.

В компании пообещали сообщить о возобновлении работы приложения и всех онлайн-сервисов на сайте “Новой почты” и на страницах компании в социальных сетях.

Напомним, "Новая почта" приготовила потрясающий сюрприз для своих клиентов. 3 сентября компания проведет розыгрыш двушки в ЖК Svitlo Park.

