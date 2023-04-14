"Новая почта" сделала бесплатной одну из своих услуг

Теперь переадресация посылок "Новой почты" в пределах города будет бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы клиенты могли получать посылки там, где им удобно, "Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель:

из отделения, почтомата или адреса на удобное вам отделение/почтомат;

с адреса на адрес.

Как заказать "Переадресация" в мобильном приложении

Войдите в раздел "Мои отправки" и выберите посылку, которую необходимо переадресовать.

В строке "Управление посылкой" выберите услугу "Переадресация".

Введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя.

Нажмите "Оформить заявку".

После подтверждения заявки на переадресацию в разделе "Мои отправки" появится новый номер ЕН переадресованной отправки, который можно отслеживать.

Следует добавить, что во время переадресации для отправки будет сформирован новый маршрут (посылка сначала будет доставлена в первый пункт назначения, после чего будет оформлена переадресация), поэтому срок доставки будет увеличен.

Напомним, ранее "Новая почта" сообщила, что запустит новый сервис – покупатели смогут бесплатно вернуть продавцу неподошедший товар в течение 14 дней после получения посылки.

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