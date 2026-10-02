"Новая почта" сократила срок бесплатного хранения посылок: что изменилось

Новая почта

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«Новая почта» сокращает срок бесплатного хранения посылок в отделениях.

Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

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Сколько хранят посылки в Новой почте

С 1 октября отправления в отделениях компании будут бесплатно сохраняться пять дней вместо привычных семи.

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Как отмечают в компании, уменьшение времени нахождения посылок в отделениях является вынужденной мерой реагирования на угрозы.

«Сегодня скорость получения отправлений является залогом безопасности. В условиях постоянных вражеских атак на гражданскую инфраструктуру, что меньше времени отправления находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения», — отметили в пресс-службе.

Также добавили, что новые пятидневные правила бесплатного хранения распространяются на документы, посылки, грузы, шины и диски. В то же время регламент для паллет оставили без изменений — срок их бесплатного хранения продолжает составлять 3 дня.

В компании утверждают, что большинство клиентов даже не заметят этих изменений. По статистике «Новой почты», 97% отправлений люди и так забирают в течение первых пяти дней, поэтому благодарят за своевременность.

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Атаки РФ на «Новую почту» — последние новости

Напомним, 12 сентября российские войска атаковали Одесскую область реактивным дроном. В результате удара серьезно повреждено здание «Новой почты».

Также еще раньше ночью против 28 августа российские БПЛА атаковали Белогородскую общину в Киевской области. Попадания произошли в складские помещения «Новой почты» и производственный объект, расположенный рядом в Святопетровском.

К слову, из-за российских атак на терминалы «Новая почта» идет на беспрецедентные меры безопасности. Компания не только меняет правила остановки работы отделений во время тревог, но и скрывает свои склады с посылками.

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